Нехватка соли в питании оказалась вредной для пациентов с сердечной недостаточностью

1:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Десятилетиями утверждалось, что слишком большое количество соли вредно для здоровья. Исследования показало, что дефицит этого продукта тоже представляет угрозу, особенно при сердечной недостаточности.

Учёные из США проанализировали девять различных исследований и установили, что если пациенты с сердечной недостаточностью каждый день употребляли менее 2,3 граммов соли, это не только не приносило им пользы, но и увеличивало риск смерти. Данный вывод является удивительным, если учесть, что на протяжении долгого времени опасность соли для здоровья сердечно-сосудистой системы считается аксиомой. И всем "сердечникам" как раз рекомендуют чуть ли не бессолевую диету.

"Наш результаты показали, что ограничение натрия в рационе до уровня ниже рекомендуемого оказывает неблагоприятное воздействие на борьбу с сердечной недостаточностью, — цитирует портал Daily Sabah доктора Анируд Паличерла из Крейтонского университета. — Ограничения уровня натрия для лечения сердечной недостаточности по-прежнему являются предпочтительным методом, но степень этих ограничений должна быть открыта для обсуждения".

Исследование показывает, что вместо чрезмерного снижения уровня соли необходимо рекомендовать людям соблюдать определённые показатели этого продукта в рационе. Анализ девяти исследований затронул оценку уровня натрия примерно у 3 500 человек, страдавших от сердечной недостаточности. Учитывались показатели смертности и госпитализаций.

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