Десятилетиями утверждалось, что слишком большое количество соли вредно для здоровья. Исследования показало, что дефицит этого продукта тоже представляет угрозу, особенно при сердечной недостаточности.
Учёные из США проанализировали девять различных исследований и установили, что если пациенты с сердечной недостаточностью каждый день употребляли менее 2,3 граммов соли, это не только не приносило им пользы, но и увеличивало риск смерти. Данный вывод является удивительным, если учесть, что на протяжении долгого времени опасность соли для здоровья сердечно-сосудистой системы считается аксиомой. И всем "сердечникам" как раз рекомендуют чуть ли не бессолевую диету.
"Наш результаты показали, что ограничение натрия в рационе до уровня ниже рекомендуемого оказывает неблагоприятное воздействие на борьбу с сердечной недостаточностью, — цитирует портал Daily Sabah доктора Анируд Паличерла из Крейтонского университета. — Ограничения уровня натрия для лечения сердечной недостаточности по-прежнему являются предпочтительным методом, но степень этих ограничений должна быть открыта для обсуждения".
Исследование показывает, что вместо чрезмерного снижения уровня соли необходимо рекомендовать людям соблюдать определённые показатели этого продукта в рационе. Анализ девяти исследований затронул оценку уровня натрия примерно у 3 500 человек, страдавших от сердечной недостаточности. Учитывались показатели смертности и госпитализаций.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Защитник футбольного клуба "Львов" в Турции ночью снял со флагштока флаг России и выбросил его в мусорный бак.