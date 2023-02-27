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Нехватка соли в питании оказалась вредной для пациентов с сердечной недостаточностью

1:42
Здоровье

Десятилетиями утверждалось, что слишком большое количество соли вредно для здоровья. Исследования показало, что дефицит этого продукта тоже представляет угрозу, особенно при сердечной недостаточности.

Нехватка соли в питании оказалась вредной для пациентов с сердечной недостаточностью

Учёные из США проанализировали девять различных исследований и установили, что если пациенты с сердечной недостаточностью каждый день употребляли менее 2,3 граммов соли, это не только не приносило им пользы, но и увеличивало риск смерти. Данный вывод является удивительным, если учесть, что на протяжении долгого времени опасность соли для здоровья сердечно-сосудистой системы считается аксиомой. И всем "сердечникам" как раз рекомендуют чуть ли не бессолевую диету.

"Наш результаты показали, что ограничение натрия в рационе до уровня ниже рекомендуемого оказывает неблагоприятное воздействие на борьбу с сердечной недостаточностью, — цитирует портал Daily Sabah доктора Анируд Паличерла из Крейтонского университета. — Ограничения уровня натрия для лечения сердечной недостаточности по-прежнему являются предпочтительным методом, но степень этих ограничений должна быть открыта для обсуждения".

Исследование показывает, что вместо чрезмерного снижения уровня соли необходимо рекомендовать людям соблюдать определённые показатели этого продукта в рационе. Анализ девяти исследований затронул оценку уровня натрия примерно у 3 500 человек, страдавших от сердечной недостаточности. Учитывались показатели смертности и госпитализаций.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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