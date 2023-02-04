Доктор Александр Мясников объяснил, почему Ацетилцистеин (АЦЦ) отлично помогает при простуде.
Врач рассказал, что популярный в США и Европе препарат от простуды АЦЦ в одной из статей назвали "пустышкой".
"Хочу заступиться — Ацетилцистеин — отличное средство для разжижения мокроты", — написал медик в своём микроблоге.
Мясников отметил, что АЦЦ может спасти от токсического поражения при отравлении парацетамолом.
Ранее доктор Мясников рассказал о причинах боли в мышцах поясницы и плечевого пояса.
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