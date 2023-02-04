Доктор Мясников рассказал о пользе АЦЦ: Называют "пустышкой". Хочу заступиться

Доктор Александр Мясников объяснил, почему Ацетилцистеин (АЦЦ) отлично помогает при простуде.

Врач рассказал, что популярный в США и Европе препарат от простуды АЦЦ в одной из статей назвали "пустышкой".

"Хочу заступиться — Ацетилцистеин — отличное средство для разжижения мокроты", — написал медик в своём микроблоге.

Мясников отметил, что АЦЦ может спасти от токсического поражения при отравлении парацетамолом.

Ранее доктор Мясников рассказал о причинах боли в мышцах поясницы и плечевого пояса.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.