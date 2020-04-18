Учёные назвали реальный уровень заболеваемости коронавирусом

Американские учёные считают, что реальная заболеваемость новым типом коронавируса в десятки раз превышает цифры официальной статистики.

Исследователи взяли образцы биоматиралов у 3,3 тысяч жителей округа Санта-Клара в Калифорнии, где был отмечен первый очаг заболеваемости коронавирусом. Анализ показал, что антитела против COVID-19 присутсвуют у 2,5% — 4,2%.

Из этого учёные сделали выводы, что коронавирусом могли уже переболеть около 80 тысяч жителей округа, что в 50 раз больше цифр, представленных в официальной статистике заболеваемости.

Профессор Стэнфордского университета Джей Бхаттачарья утверждает, что из-за более высокого уровня заболеваемости смертность от коронавируса гораздо меньше, чем принято считать.