Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Стали известны способы похудеть без занятий спортом

Здоровье print

Оказывается, чтобы похудеть не обязательно посещать тренажерный зал или подвергать свое тело физическим нагрузкам. Об этом сообщил портал Food.news, опубликовав результаты множества исследований на эту тему. Например, один из способов сбросить лишний вес - увеличить в рационе пищу богатую белком.

В исследовании утверждается, что это необязательно должен быть белок животного происхождения (мясо, птица, рыба). Помочь сбросить вес смогут и растительные белки: арахис, горох, фасоль, тофу, тыквенные семечки, семена чиа, орехи и нут. Худеющим стоит отказаться от сладких и газированных напитков.

Также исследователи обнаружили ещё один способ избавиться от лишних килограммов и назвали его "прерывистым питанием". Суть способа в том, что человек в течение восьми часов может употреблять суточную норму калорий, но на остальные 16 часов брать паузу в приеме пищи. Таким образом за последующие 16 часов организм расходует все калории, которые были набраны за 8 часов.

Однако такой режим питания подходит не всем из-за опасности для здоровья, поэтому перед его применением нужно проконсультироваться с медиком.

Темы еда диета белок спорт питание здоровье похудение тренажерный зал
Актуальная аналитика
Здоровье
Диабетическая ретинопатия как одно из тяжелых проявлений сахарного диабета и ее лечение
Силовые структуры
Гражданская война на Балканах. Факты.
Здоровье
Демиелинизация головного мозга и ЦНС - часто вопрос жизни и смерти
Новости Все >
Стали известны способы похудеть без занятий спортом
Главу McDonald’s уволили из-за служебного романа
Песков: украинская ГТС "развалится" без российского газа
В Ростове чуть не забили до смерти лжетеррориста-пранкера
Столтенберг не поддержал идею исключить Турцию из НАТО
В ДНР заявили о готовности провести разведение сил в Петровском
Диетолог рассказала о продуктах, которые ухудшают настроение
Авторы Call of Duty Modern Warfare опровергли демонизацию русских
70-летняя Алла Пугачева взяла 10-летнюю паузу в карьере
HR: Дженнифер Энистон стала самой популярной среди актеров и актрис
Последние материалы
Стали известны способы похудеть без занятий спортом
Главу McDonald’s уволили из-за служебного романа
Гражданская война на Балканах. Факты.
Песков: украинская ГТС "развалится" без российского газа
Демиелинизация головного мозга и ЦНС - часто вопрос жизни и смерти
Рожденные 4 ноября - Гороскоп дня
Как распознать хроническую обструктивную болезнь легких
В Ростове чуть не забили до смерти лжетеррориста-пранкера
Столтенберг не поддержал идею исключить Турцию из НАТО
4 ноября: День народного единства, Казанская икона Божьей Матери и Дракон флота
Популярное
Мир. Новости мира
Мама девочки с родимым пятном из США обратилась к жителям России

Мама Луны Феннер, которая привезла свою дочь из США на лечение в Краснодар, обратилась к жителям России.

Мама девочки с родимым пятном из США обратилась к жителям России
Хождение без носков и с тяжелой сумкой, откладывание посещения туалета и другие привычки, вредящие здоровью
Здоровье и профилактика
Хождение без носков и с тяжелой сумкой, откладывание посещения туалета и другие привычки, вредящие здоровью
Ваше здоровье
Медовая диета позволяет не только похудеть на 7кг, но и очистить организм
Открытия
В Испании нашли ожерелье, которому 39 тысяч лет
Соломон Соловьев Рожденные 4 ноября - Гороскоп дня Соломон Соловьев Руслан Веснянко Генацвале заждались российских гостей Руслан Веснянко Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 20 Владимир Губарев
Комментарии
Эксклюзив от Джигурды: актер рассказал, как побьет Малахова
Бабченко подтвердил бегство из Украины: процесс "я сваливаю" запущен
Они метко стреляли: 3 самых лучших снайпера в истории человечества
Минздрав установил ограничение на потребление соли
В Ростове чуть не забили до смерти лжетеррориста-пранкера
Песков: украинская ГТС "развалится" без российского газа
ТОП-7 пирогов мировой кухни
70-летняя Алла Пугачева взяла 10-летнюю паузу в карьере
Эксклюзив от Джигурды: актер рассказал, как побьет Малахова
Полковник ФСБ Черкалин готов вернуть государству более 6 млрд рублей
Авторы Call of Duty Modern Warfare опровергли демонизацию русских
70-летняя Алла Пугачева взяла 10-летнюю паузу в карьере
В ДНР заявили о готовности провести разведение сил в Петровском
США на грани гражданской войны
Скандально известный журналист Бабченко сбежал из Украины
WP: Трамп с первых дней президентства ненавидел Украину
Авторы Call of Duty Modern Warfare опровергли демонизацию русских
Столтенберг не поддержал идею исключить Турцию из НАТО
Украинский министр пожелал от РФ репараций на восстановление Донбасса
Минобороны вручило медаль мексиканцу за выкуп российских военных наград
WP: Трамп с первых дней президентства ненавидел Украину
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ