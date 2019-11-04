Стали известны способы похудеть без занятий спортом

Оказывается, чтобы похудеть не обязательно посещать тренажерный зал или подвергать свое тело физическим нагрузкам. Об этом сообщил портал Food.news, опубликовав результаты множества исследований на эту тему. Например, один из способов сбросить лишний вес - увеличить в рационе пищу богатую белком.

В исследовании утверждается, что это необязательно должен быть белок животного происхождения (мясо, птица, рыба). Помочь сбросить вес смогут и растительные белки: арахис, горох, фасоль, тофу, тыквенные семечки, семена чиа, орехи и нут. Худеющим стоит отказаться от сладких и газированных напитков.

Также исследователи обнаружили ещё один способ избавиться от лишних килограммов и назвали его "прерывистым питанием". Суть способа в том, что человек в течение восьми часов может употреблять суточную норму калорий, но на остальные 16 часов брать паузу в приеме пищи. Таким образом за последующие 16 часов организм расходует все калории, которые были набраны за 8 часов.

Однако такой режим питания подходит не всем из-за опасности для здоровья, поэтому перед его применением нужно проконсультироваться с медиком.