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Выращиваем сочный листовой салат: эти шаги помогут вырастить отличную зелень у себя в саду

Как вырастить сочный листовой салат

2:13
Садоводство » Цветы

Выращивание сочного листового салата не требует много усилий, но важно соблюдать несколько ключевых шагов, чтобы получить лучший результат.

Как вырастить сочный листовой салат
Фото: https://www.flickr.com/photos/nsalt/2808200115/ by Nick Saltmarsh from London, UK is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

1. Выбор сорта

Выберите сорт салата, подходящий для вашего региона и времени года. Популярные сорта включают "Батавия", "Лолло Россо", "Ромен".

2. Подготовка почвы

Салат предпочитает лёгкую, хорошо дренированную почву, богатую органическими веществами. Перед посадкой перекопайте почву и добавьте компост или перегной.

3. Посев семян

 Салат можно сеять прямо в грунт, когда температура почвы достигнет 10-15°C. Сделайте бороздки глубиной 1-2 см и посейте семена, оставляя между ними около 1-2 см.
 
4. Полив

Салат требует регулярного полива для поддержания сочности листьев. Поливайте растения равномерно, стараясь не допускать пересыхания почвы. 

5. Прореживание

Когда всходы достигнут высоты 5-7 см, проредите их, оставляя между растениями 10-15 см. Это обеспечит растениям достаточно пространства для роста.

6. Защита от вредителей

Для защиты от вредителей используйте методы, безопасные для растений и окружающей среды. Например, можно использовать пивные ловушки для слизней или посадить рядом с салатом ароматные травы, такие как мята или укроп, отпугивающие насекомых.

8. Сбор урожая

Салат можно собирать через 4-6 недель после посева, когда листья достигнут желаемого размера. Срезайте внешние листья по мере необходимости, позволяя центральным продолжать расти, или срезайте все растение целиком.

Советы

Посев поэтапно. Сейте семена каждые 2-3 недели, чтобы получать свежий салат на протяжении всего сезона.

Мульчирование. Используйте мульчу, чтобы сохранить влажность почвы и подавить рост сорняков. 

Как вырастить листовой салат в открытом грунте
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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