Избавляемся от мышей с помощью растений: рассказываем какие будут в помощь

Эти растения помогут избавиться от мышей на вашем участке

2:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Если вы хотите избавиться от проблемы с мышами на своей даче, посадка некоторых определённых видов растений может помочь вам решить эту проблему и создать комфортную среду для себя.

Фото: openverse by Edsel L is licensed under CC BY-SA 2.0

На вершине списка таких растений стоит мята. Её сильный аромат отталкивает мышей своим интенсивным запахом, что делает ее идеальным выбором для посадки возле заборов или оконных рам. Мята легко растет и распространяется, поэтому вы можете создать периметр из этого растения, чтобы предотвратить появление мышей в вашем участке.

Другим полезным растением является катран, или антиррихма. Его острые листья являются неприятными для мышей, а запах отпугивает этих грызунов. Вы можете разместить катран рядом с дверными и оконными проемами, а также возле сарайчиков и других мест, где есть вероятность вторжения мышей.

Также стоит обратить внимание на посадку на участке ландыша. Его запах отталкивает не только мышей, но и других раздражающих насекомых. Разбросав немного лепестков ландыша рядом с потенциальными местами вторжения мышей, вы создадите неприятные условия для их проникновения.

Розмарин является еще одним прекрасным растением, которое оказывает репеллентное действие на мышей. Его аромат отпугивает грызунов, и поэтому размещение кустов розмарина возле дачного домика или садового участка поможет вам избавиться от проблемы с мышами.

Наконец, растения лаванды также помогут вам решить проблему с мышами. Ее интенсивный аромат не только будет отпугивать грызунов, но и создаст уникальную атмосферу спокойствия на вашем участке. Помещение кустов лаванды в разных частях участка поможет создать преграду для мышей и превратить вашу дачу в идеальное место для отдыха.

Теперь, зная эти растения, вы можете легко создать определенную атмосферу на своей даче, которая будет отпугивать мышей. Используя такой натуральный метод, вы сохраните свою дачу в безопасности и позволите себе забыть о проблемах с грызунами.