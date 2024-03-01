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Эти ранние сорта капусты подходят для всех регионов РФ: урожай будет уже летом

Ранние сорта капусты: шесть вариантов для огородников

1:25
Садоводство » Овощи

Капуста созреет летом, если выбрать семена ранних сортов на рынке.

Ранние сорта капусты: шесть вариантов для огородников
Фото: commons.wikimedia.org by Tomwsulcer is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Капуста "Взрыв F1". Рекомендован для определенных регионов, но успешно произрастает везде при правильном уходе. Отличается высокой устойчивостью к растрескиванию и богатым содержанием витаминов, подходит для салатов и закусок, пишет Дзен-канал "Моя успешная дача".

Капуста "Казачок F1". Созревает всего за 90-110 дней и хранится до полугода. У сорта хороший иммунитет к болезням и подходит для самостоятельного употребления.

Капуста "Дюма F1". Ультраранний гибрид с вегетационным периодом 90 дней. Устойчив к болезням и различным погодным условиям, подходит для загущенных посадок, но не хранится долго.

Капуста "Настя F1". Созревает рано — за 45-50 дней. Подходит для салатов, но не переносит долгую засуху и сильную тень.

Капуста "Старт F1". Суперранний гибрид с плодами через 35-40 дней. Обладает сладковатым вкусом, подходит для салатов и закусок, но требует достаточного полива.

Капуста "Экспресс F1". Урожайный и устойчивый гибрид с коротким сроком созревания за 87-91 день. Подвержен меньше болезням, но требует внимательного ухода.

ТРИ УРОЖАЯ КАПУСТЫ ЗА СЕЗОН
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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