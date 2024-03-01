Эти ранние сорта капусты подходят для всех регионов РФ: урожай будет уже летом

Ранние сорта капусты: шесть вариантов для огородников

1:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Капуста созреет летом, если выбрать семена ранних сортов на рынке.

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Капуста "Взрыв F1". Рекомендован для определенных регионов, но успешно произрастает везде при правильном уходе. Отличается высокой устойчивостью к растрескиванию и богатым содержанием витаминов, подходит для салатов и закусок, пишет Дзен-канал "Моя успешная дача".

Капуста "Казачок F1". Созревает всего за 90-110 дней и хранится до полугода. У сорта хороший иммунитет к болезням и подходит для самостоятельного употребления.

Капуста "Дюма F1". Ультраранний гибрид с вегетационным периодом 90 дней. Устойчив к болезням и различным погодным условиям, подходит для загущенных посадок, но не хранится долго.

Капуста "Настя F1". Созревает рано — за 45-50 дней. Подходит для салатов, но не переносит долгую засуху и сильную тень.

Капуста "Старт F1". Суперранний гибрид с плодами через 35-40 дней. Обладает сладковатым вкусом, подходит для салатов и закусок, но требует достаточного полива.

Капуста "Экспресс F1". Урожайный и устойчивый гибрид с коротким сроком созревания за 87-91 день. Подвержен меньше болезням, но требует внимательного ухода.