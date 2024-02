Делимся советами удаления веток, чтобы ваши плодовые деревья чувствовали себя прекрасно

После долгой зимы сухие и высохшие ветки на деревьях и кустарниках могут стать не только неприятным зрелищем, но и причиной проблем для садовода или садовника. Удаление этих высохших ветвей не только создаст более эстетически приятный вид вашему саду, но и поможет деревьям и кустарникам в их росте и развитии. В этой статье мы поделимся несколькими полезными советами о том, как удалять высохшие ветки после зимы.

Фото: Own work by Korona b is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic