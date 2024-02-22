Хризантемы будут шикарно цвести и радовать ростом: рассказываем о важных правилах выращивания

Как вырастить красивые хризантемы в саду

1:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Хризантемы — прекрасное украшение для сада. Рассказываем о важных аспектах ухода.

Фото: commons.wikimedia. org by 阿橋 HQ is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Сажайте укоренившиеся черенки и небольшие растения, купленные в садовых центрах, в отдельные горшки диаметром 10 см. После того, как опасность заморозков минует, высаживайте растения во влажную, но хорошо дренированную почву на солнечном месте. Внесите в посадочную яму побольше органики или удобрения общего назначения, пишет bhg.com.

Регулярно поливайте летом и подкармливайте растения, выращенные в контейнерах, жидкими удобрениями с поздней весны. Прекратите подкормку, как только начнут раскрываться почки.

Когда кустовые хризантемы достигнут высоты около 20 см, прищипните точку роста, чтобы стимулировать образование боковых побегов. В результате получится больше цветов. Просто удалите боковые побеги (как у помидоров), чтобы у растения вырос один крепкий стебель.