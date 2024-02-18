Розы просто не терпят соседства с этими растениями, и вы никогда не получите прекрасного цветения цариц сада

Правила соседства для роз: избегайте ошибок при высадке соседних растений

1:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Садоводы выбирают розы за их благородный вид и стильную эстетику. Однако успех выращивания этих цветов в значительной степени зависит от того, с какими растениями они делят свое пространство.

Фото: forestwander. com by ForestWander is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 United States license

Подбор соседей — ключевой момент, влияющий на здоровье и внешний вид роз.

Какие растения не рекомендуется высаживать вместе с розами:

Энотера и вербейник: Хотя эти цветы могут быть прекрасным фоном для других растений, они весьма активны в борьбе за ресурсы, что может негативно сказаться на здоровье роз.

Папоротник: Несмотря на визуальное восхищение, розы и папоротники имеют различные требования к условиям содержания, что может создать дилемму для садовода в выборе, какое растение сохранить, а какое пожертвовать.

Гортензия: Высаживание гортензий рядом с розами станет ошибкой из-за различий в требованиях к составу почвы. Для гортензий рекомендуется выбирать участки с подкисленной почвой.

Деревья: Мощная корневая система деревьев отбирает у роз воду и питательные вещества, что в конечном итоге может привести к гибели цветов. Следует избегать соседства роз с деревьями во избежание конфликта корневых систем.