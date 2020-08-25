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Фестиваль "Сады и люди": в Москве состоялось награждение лауреатов

Садоводство

23 августа в 15.00 на сцене Московского международного фестиваля ландшафтного искусства, садоводства и питомниководства "САДЫ И ЛЮДИ" состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Премии "Надежный Партнер. Ландшафтная архитектура".

В этом году Номинантами премии в десяти номинациях стали 16 организаций, активно работающих на профильном рынке. Это:

Номинация "Семенной материал":

  • Компания "Роял Баренбруг";
  • Компания "Зеленый ковер";

Номинация "Системы ирригации":

  • Компания "Поливторг";
  • Компания "Альтрейн";

Номинация "Специализированные СМИ":

  • Портал "Gardener.ru";
  • Интернет-издание "Правда.Ру", раздел "Садоводство";
  • Журнал "Ландшафтная индустрия";

Номинация "Проектирование":

  • Компания "Хеленпарк+";

Номинации: "Проектирование", "Инженерные решения":

  • Проектное бюро "М.К.3";

Номинация "Экологические решения и продукты":

  • Компания "Экопарковка.ру";

Номинация "Профессиональное оборудование":

  • Компания Unisaw Group;

Номинация "Обслуживание и поддержка":

  • Компания "Гардек";

Номинация "Водоемы и бассейны":

  • Компания "Аквабид";

Специальная номинация "Надежность и качество":

  • ГК "ГЛОБУС Интернейшнл";
  • ГК "Центральный парк";
  • Фабрика "Готика".

Напомним: премия "Надежный Партнер. Ландшафтная архитектура" (http://arsimage.ru/award) присуждается за качественное, надежное и экономически обоснованное предложение услуг / продукции на ландшафтном рынке.

Учредитель Премии — Ассоциация ландшафтных архитекторов России (АЛАРОС), Организатор и Устроитель — Агентство коммуникативных технологий (АКТ) Ars Image.

Уникальность Премии в том, что функции жюри выполняют заказчики/партнеры соискателей, заказавших/реализовавших совместно, либо с использованием продукции и услуг соискателя профильный проект.

Премия проводится второй раз. В 2019 году Лауреатами премии стали 11 компаний, работающих на ландшафтном рынке. Подробности: http://arsimage.ru/award

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