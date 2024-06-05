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Спор о браке: РПЦ против нового законопроекта о гражданских партнерах в России

РПЦ выступает против признания гражданских партнеров погибших в СВО законными супруга

1:07
Религия

Принятие предложенного законопроекта о признании законными супругами гражданских партнеров, погибших в специальной военной операции (СВО), вызывает озабоченность в Российской православной церкви (РПЦ), по словам священника Федора Лукьянова, главы Патриаршей комиссии РПЦ по семье, материнству и детству.

РПЦ выступает против признания гражданских партнеров погибших в СВО законными супруга
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Лукьянов предупреждает о возможных негативных последствиях для института брака в стране, отмечая, что такой шаг лишит брак юридического приоритета перед незарегистрированными союзами. Он также подчеркивает необходимость введения социо-гуманитарной экспертизы для нормативно-правовых актов, чтобы предотвратить закрепление "опасных для общества норм".

Законопроект, который был одобрен правительством в мае, предлагает признать законными супругами гражданских жен погибших бойцов СВО, но лишь при условии отсутствия официального брака с другими партнерами. Он был внесен в Госдуму в январе представителями различных политических фракций и комитетов, сообщают argumenti.ru.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант *
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