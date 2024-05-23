Эксперт рассказал, как проще всего сохранить работоспособность смартфона

1:16 Your browser does not support the audio element. Эврика Изобретения

Эксперт в области IT-технологий Павел Бизяев рассказал "Газете", как продлить срок службы смартфонов.

Фото: Pexels by Ingo Joseph is licensed under public domain

Срок гарантии на новые гаджеты, такие как смартфоны, обычно составляет два года. Однако, если правильно использовать устройство, можно значительно продлить его срок службы.

Павел Бизяев, эксперт в области гаджетов, отмечает, что большинство обращений в сервисные центры связано с проблемами дисплея. Эти проблемы часто возникают из-за неправильной защиты экрана. Чтобы избежать повреждений, рекомендуется сразу после покупки приобрести силиконовый чехол с функцией амортизации ударов.

Для сохранения работоспособности процессора и аккумулятора важно избегать перепадов температуры. В тёплое время года не следует оставлять смартфон под прямыми солнечными лучами, а зимой лучше носить его в кармане, а не в сумке или портфеле.

Также аккумулятор будет служить дольше, если не устанавливать максимальную яркость экрана без необходимости, отключить функции геолокации и Bluetooth-соединения. Кроме того, рекомендуется поддерживать уровень заряда аккумулятора в диапазоне от 20% до 80%.