Взаимное отторжение одинаково заряженных частиц происходит не всегда

Учёные установили, что одинаково заряженные частицы могут притягиваться

Учёные из Оксфорда опубликовали в журнале Nature исследование, что в ряде химических растворов, например, в спиртах, закон магнетизма, предполагающий отторжение одинаково заряженных частиц. Действие этого закона магнетизма зависит от кислотности раствора (рН).

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Впрочем, в эксперименте использовались не "чистые" протоны" и "электроны", а более крупные частицы кремнезёма (диоксида кремния). Одинаково заряженные частицы этого вещества в воде образовывали кластеры. При этом электромагнитная сила сохранялась, но в растворе появлялась сила, превышающая действие "закона Кулона", что и создало видимость противоречия законам магнетизма.

Практическое применение исследования находится в стадии изучения.