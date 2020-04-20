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Ученые назвали новый вид гадюки именем темного мага из "Гарри Поттера"

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Учеными был обнаружен новый вид гадюк в индийском штате Аруначал-Прадеш. Исследователи решили дать ему необычное имя.

Гадюк нового вида назвали Salazar — в честь змееуста и одного из основателей школы волшебства Хогвартс из серии книг о Гарри Поттере писательницы Джоан Роулинг.

"Во время экспедиции возле заповедника тигров мы собрали два экземпляра зеленой гадюки, похожей на Trimeresurus septentrionalis и Trimeresurus albolabris. Однако эти образцы различались по окраске боковой полосы на голове и теле у самцов. Сравнение образцов из заповедника с экземплярами, хранящимися в коллекции Бомбейского общества естествознания, Музея естествознания в Лондоне, и данные, представленные в литературе, показали, что экземпляры из заповедника тигров представляют новый вид. Молекулярный анализ образцов это подтверждает и позволяет нам описать новый вид гадюки из северо-восточной Индии", — опубликовал журнал Zoosystematics and Evolution.

Темы имя змея гадюка салазар открытие гарри поттер
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Ученые назвали новый вид гадюки именем темного мага из "Гарри Поттера"
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