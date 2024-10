Обрушившийся на США ураган привёл страну к $100 млрд ущерба

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сообщило, что ураган "Милтон", обрушившийся на штат Флорида, нанес значительные разрушения, в результате чего совокупный застрахованный ущерб в США в 2024 году превысит $100 млрд.

Фото: Edward Lawrence on X is licensed under public domain

Это пятый год подряд, когда такие потери преодолевают этот порог. Оценки Fitch показывают, что только ущерб от урагана "Милтон" составит от $30 до $50 млрд. Это может ограничить любые перспективы снижения страховых ставок в следующем году, передает ТАСС.

Ураган "Милтон" третьей категории достиг западного побережья Флориды в районе города Сиеста-Ки, а уже утром следующего дня он ослаб до первой категории. В результате более 3 млн человек остались без света, а стихия привела к гибели как минимум 12 человек. В ответ на это президент Байден подписал распоряжение о введении чрезвычайного положения в штате и выделил федеральную помощь для устранения последствий бедствия.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).



Тропи́ческий цикло́н — тип циклона, или погодной системы низкого давления, которая возникает над тёплой морской поверхностью и сопровождается мощными грозами, выпадением ливневых осадков и ветрами штормовой силы.



