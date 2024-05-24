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Вячеслав Володин подписал рекомендации Госдумы по налогообложению

1:04
Экономика

Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы, подписал рекомендации, подготовленные по итогам обсуждения концепции совершенствования налоговой системы Российской Федерации, которую представило правительство.

Вячеслав Володин подписал рекомендации Госдумы по налогообложению
Фото: duma.gov.ru by Пресс-служба Госдумы

Рекомендации включают в себя следующие пункты:

1. Справедливое налогообложение граждан.

2. Создание условий для развития бизнеса и повышение эффективности налоговой системы.

3. Прогрессивная шкала налогообложения не должна затронуть участников специальной военной операции (СВО).

4. Поддержка многодетных семей.

5. Сохранение без изменения налогового режима для самозанятых.

6. Помощь среднему классу, включая врачей, учителей и представителей малого бизнеса.

7. Основная нагрузка по налогам должна лечь на богатых.

Законопроект, основанный на этих рекомендациях, будет внесён правительством в Государственную Думу в течение весенней сессии.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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