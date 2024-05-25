Банк России раскрыл детали ускорения инфляции в стране

По итогам апреля уровень инфляции в России увеличился в 48 регионах. В среднем он возрос на 0,12 процентных пункта и составил 7,84 процента.
Об этом сообщает регулятор в своем Telegram-канале.
Наиболее быстрый рост цен наблюдался в Приволжском (данные не опубликованы) и Сибирском (прирост составил 0,27 процентных пункта) федеральных округах.
Большинство регионов столкнулись с более быстрым ростом цен на товары для дома и ремонта, бытовую химию и галантерею, медицинские товары, кондитерские изделия и продукты животноводства.
В то же время рост цен на услуги замедлился. Особенно это заметно в сфере туризма и банковских услуг, хотя тарифы на мобильную связь повысились во всех федеральных округах.
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.