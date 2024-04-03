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Доллар продолжает неспешное снижение: финансовый эксперт предрек судьбу главной мировой валюты

Эксперт Александров: доля доллара США в международных валютных резервах продолжает снижаться

0:59
Экономика

Доля доллара США в международных валютных резервах продолжает постепенно снижаться, сообщил руководитель Управления аналитических исследований АО "ИВА Партнерс" Дмитрий Александров.

Эксперт Александров: доля доллара США в международных валютных резервах продолжает снижаться
Фото: commons.wikimedia.org by Милад Мосапур is licensed under Creative Commons CC0

В беседе с REX он отметил, что в настоящее время она составляет 58,4%, в то время как в середине 2022 года она была на уровне 59,5%.

В то же время увеличивается доля в международных резервах английского фунта и швейцарского франка.

Швейцарский франк традиционно считается валютой-убежищем. Однако многие специалисты помнят случай, когда несколько лет назад местный центральный банк принял решение остановить излишние поступления иностранных инвестиций, девальвировав национальную валюту.

Медленное снижение доли доллара США в мировых резервах, которое наблюдается уже более четверти века, продолжается, но пока не наблюдается явной альтернативы этой валюте.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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