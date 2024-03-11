Минсельхоз России предложил установить временный запрет на вывоз сахара до 31 августа 2024 года

Минсельхоз России предложил запретить экспорт сахара

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министерство сельского хозяйства России выступило с инициативой ввести временный запрет на экспорт сахара тростникового или свекловичного до 31 августа 2024 года.

Фото: openverse by Uwe Hermann is licensed under CC BY-SA 2.0

Соответствующее предложение содержится в проекте постановления, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, запрет распространяется на сахар, который вывозится с территории Евразийского экономического союза после вступления указанного постановления в силу.

Предложенное ограничение будет действовать до указанной даты и не затронет сахар, который был задекларирован и выпущен в соответствии с таможенными процедурами до вступления указанного постановления в силу.

Такие меры планируются в рамках регулирования экспорта указанных видов сахара с целью обеспечения устойчивости отрасли и контроля над объемами выпуска.