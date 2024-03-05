"Крипторынок охвачен страхом": аналитик Першиков объяснил, почему биткоин взлетел в цене

Аналитик Першиков объяснил резкий рост стоимости биткоина

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков объяснил в беседе с РБК, почему биткоин может обновить исторический максимум.

Фото: Openverse by CHIOA RZHAW OMYAN is licensed under CC BY-SA 4.0

По словам Першикова, резкий рост стоимости биткоина обусловлен сочетанием целого ряда факторов, главным из них можно назвать смягчение монетарной политики Центробанками ведущих стран мира и снижение ими ключевых ставок, что позволяет игрокам оптимистично рассматривать ситуацию с ликвидностью. Вторым важным моментом аналитик назвал высокий спрос на криптовалюту, в том числе биткоин, в ожидании резкого роста.

"Крипторынок охвачен страхом упущенной выгоды, участники боятся не успеть купить актив до его взрывного роста", — комментирует региональный директор биржи CommEX Антон Торопцев.

Эксперт считает, что инвесторы расценивают рост биткоина в качестве старта продолжительного цикла возрастания его цены и спешат увеличить свои вложения. Першиков, в свою очередь, прогнозирует, что биткоин на этом не остановится — впереди дальнейший подъём цены и, возможно, обновление исторических максимумов. Этому поспособствует и грядущий дефицит данной криптовалюты, который будет обусловлен предстоящим уже в апреле 50-процентным сокращением эмиссии биткоина.