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Эксперт: охваченная инфляцией Япония может уступить России в рейтинге крупнейших экономик мира

Эксперт оценил шансы России обогнать экономику Японии

1:15
Экономика

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин рассказал РИА Новости, что инфляционные процессы в Японии могут переместить её на пятое место в рейтинге мировых экономик, четвёртой в этом случае станет Россия.

Эксперт оценил шансы России обогнать экономику Японии
Фото: flickr.com by uc_rusal_photo_gallery is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По данным Всемирного банка, в рейтинге крупнейших мировых экономик по паритету покупательной способности (ППС) сегодня лидирует Китай, вторую строчку занимают Соединённые Штаты, третью — Индия, на четвёртом месте находится Япония, а на пятом — Российская Федерация. По мнению Гришунина, усиливающиеся в японской экономике процессы в ближайшие годы могут снизить её внутренний валовый продукт по ППС, что позволит России догнать и обогнать её.

"Для обгона Японии необходим рост нашей экономики больше четырёх процентов в год в течение 10 лет и рост японской экономики не быстрее 1,5 процента в год. Это требует от российских властей значительных инвестиций — как государственных, так и частных", — сказал эксперт.

Гришунин добавил, что нынешнее пятое место России — весьма достойный результат на фоне экономической нестабильности во всём мире и беспрецедентных санкций, введённых в отношении нашей страны.

Автор Виталий Рыжков
Виталий Рыжков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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