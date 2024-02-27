Госдума: штраф до миллиона рублей за финансовую пирамиду

Госдума ввела штрафы для создателей финансовых пирамид

1:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении поправки в "Кодекс об административных правонарушениях" об установлении ответственности за незаконное привлечение инвестиций физических лиц, сообщается на сайте ведомства.

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В соответствии с документом, КоАП предлагается дополнить новой статьей — "Незаконное привлечение инвестиций физических лиц". Для граждан максимальный штраф составит до 50 тысяч рублей, для должностных лиц и предпринимателей — до 100 тысяч, для юрлиц — до 1 миллиона рублей. Срок давности привлечения к ответственности составит 1 год. Возбуждать административные дела будет полиция.

Согласно пояснительной записке, в период с января 2018 года по ноябрь 2022 года в Банк России поступило более 6 тысяч обращений с жалобами на деятельность компаний и интернет-проектов с признаками финансовой пирамиды. С учетом коллективных жалоб количество пострадавших составило более 8 тысяч человек, а ущерб, понесенный ими, превысил 4,5 миллиарда рублей.

Документ был внесен в нижнюю палату парламента в сентябре 2023 года группой сенаторов и депутатов, в числе которых вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин, член комитета по госстроительству и законодательству Александр Тетердинко.