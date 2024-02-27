Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Польские власти оправдали протесты фермеров
Лавров: Зеленский под видом мирного плана намерен предложить России ультиматум
Клара Новикова рассказала о курьёзном случае во Львове
Начались съёмки фильма "Громовержцы" от компании Marvel
Механические коробки передач могут исчезнуть с российского рынка через несколько лет
Адвокат Промеса подал от его имени апелляцию по делу о контрабанде наркотиков
Успокаивающие ароматы для кошек: эффективное средство при стрессе
Диетолог Мухина призвала россиян есть сливочное масло
Госдума рассмотрит повышение взносов на капремонт
Госдума: штраф до миллиона рублей за финансовую пирамиду

Госдума ввела штрафы для создателей финансовых пирамид

1:27
Экономика

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении поправки в "Кодекс об административных правонарушениях" об установлении ответственности за незаконное привлечение инвестиций физических лиц, сообщается на сайте ведомства.

Госдума ввела штрафы для создателей финансовых пирамид
Фото: Wikimedia Commons by Stannered is licensed under Public Domain

В соответствии с документом, КоАП предлагается дополнить новой статьей — "Незаконное привлечение инвестиций физических лиц". Для граждан максимальный штраф составит до 50 тысяч рублей, для должностных лиц и предпринимателей — до 100 тысяч, для юрлиц — до 1 миллиона рублей. Срок давности привлечения к ответственности составит 1 год. Возбуждать административные дела будет полиция.

Согласно пояснительной записке, в период с января 2018 года по ноябрь 2022 года в Банк России поступило более 6 тысяч обращений с жалобами на деятельность компаний и интернет-проектов с признаками финансовой пирамиды. С учетом коллективных жалоб количество пострадавших составило более 8 тысяч человек, а ущерб, понесенный ими, превысил 4,5 миллиарда рублей.

Документ был внесен в нижнюю палату парламента в сентябре 2023 года группой сенаторов и депутатов, в числе которых вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин, член комитета по госстроительству и законодательству Александр Тетердинко.

Автор Дмитрий Меретин
Дмитрий Меретин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
"Русские идут": украинцы распродают жилье в Харькове, Одессе и Николаеве

Украинцы бегут из городов, которые может забрать русская армия — в Харькове, Одессе и Николаеве уже регистрируется обвал цен на жильё, которое сбрасывают.

3MV: украинцы массово "скидывают" жилье в Харькове, Одессе и Николаеве
Многолетник лунина будет радовать вас своим цветением
Цветки этого растения могут быть различных оттенков. Рассказываем об лунинец
Органические отходы необходимо утилизировать. Рассказываем о компостной яме
Как вырастить лук из севка и получить богатый урожай на собственном участке
Секретные базы ЦРУ на границе Украины и России. Зачем это слили в СМИ? Дмитрий Плотников В Болгарии пригласили США поучаствовать в сухопутной операции на Украине Любовь Степушова Bloomberg: русские не сдаются и помнят зло Олег Володин
Изысканные цветы, напоминающие розы и пионы, удивят палитрой ярких красок
Семена дружно взойдут, если воспользуетесь этим методом
Рано или поздно придётся столкнуться с этой проблемой: как удалить пень на участке
Рано или поздно придётся столкнуться с этой проблемой: как удалить пень на участке
Последние материалы
Клара Новикова рассказала о курьёзном случае во Львове
Начались съёмки фильма "Громовержцы" от компании Marvel
Механические коробки передач могут исчезнуть с российского рынка через несколько лет
Адвокат Промеса подал от его имени апелляцию по делу о контрабанде наркотиков
Успокаивающие ароматы для кошек: эффективное средство при стрессе
Госдума ввела штрафы для создателей финансовых пирамид
Диетолог Мухина призвала россиян есть сливочное масло
Госдума рассмотрит повышение взносов на капремонт
Биолог Гомыранов: точное количество белых медведей в России неизвестно
Ряд стран Евросоюза заявили, что не намерены посылать свои войска на Украину
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников