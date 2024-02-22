Новые рабочие места: в столице возведут производства, куда смогут устроиться работать около 9 тясяч человек

В Москве появится порядка 9 тысяч рабочих мест в рамках реализации инвестпроектов

Порядка 9 тысяч рабочих мест создадут в Москве при реализации инвестиционных проектов.

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В столице появятся новые предприятия по производству продуктов питания, стройматериалов и одежды.

"В 2023 году город заключил с инвесторами 15 договоров аренды земельных участков площадью более 52,7 га. В результате в столице построят свыше 350 тыс. кв. м недвижимости, а на новых производствах создадут около 9 тыс. рабочих мест", — рассказали в пресс-службе Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

Для реализации проектов город предоставит землю без проведения торгов в восьми округах, в основном далеко от центра. Это позволит создать там дополнительные рабочие места. Так, шесть участков уже выделили в Зеленограде и Новой Москве.

Кстати, наибольшая территория площадью 27,4 га предоставлена в поселении Щаповском ТАО. Инвестор построит там огромный кластер, в котором будут производить широкий спектр продуктов питания.

В Крюкове начнут производить стройматериалы. А в Троицке возведут корпуса второй очереди технопарка "Техноспарк".