Экономист Беляев предрёк незначительное восстановление цен на акции "Газпрома"

Финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал падение акций российской госкомпании "Газпром" на 30%.

"Естественно, акции корпорации обвалились. Их покупают в надежде на получение дивидендов. Если люди не получают доходы, курс акций падает, они уже не являются такими привлекательными. Тем более мы понимаем, что их стоимость была завышена, потому что "Газпром" всегда рассматривали как сверхнадёжную компанию, которая выплачивает высокие дивиденды", — объяснил эксперт.

Также он напомнил, что эта корпорация является прибыльной. Дивиденды можно не распределять между акционерами, а тратить на капитализацию компании, например, на усовершенствование оборудования, отметил экономист. По его словам, из-за подобных решений возникает резкое изменение стоимости.

"Я думаю, что происходит временный скачок цен. "Газпром" — это "голубая фишка", сверхнадёжные акции сверхдоходной компании, причём той, которая никуда не уйдёт. Однако резкое падение случилось на основе серьёзного аргумента, являющегося основным для ценообразования и корректировки акций. Их стоимость восстановится, но незначительно", — заключил специалист.

Ранее на официальном сайте Московской биржи сообщили, что акции "Газпрома" упали до 207,7 рубля. Причиной послужило решение собрания акционеров не выплачивать дивиденды за 2021 год.