Депутат Ананских назвал счёт "Газпрому" от Польши театром абсурда

Зампред Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с Pravda.Ru отреагировал на желание польских властей предъявить российской госкомпании "Газпром" счёт за прекращение поставок голубого топлива.

"Мне кажется, все идеи "товарищей" в Европе всё больше похожи на театр абсурда. Объявили санкции против России в одностороннем порядке, теперь просят деньги. Это бред", — сказал парламентарий.

Он напомнил, что "Газпром" остановил передачу ресурса не по своей инициативе. Немецкая корпорация Siemens не поставила гарантированное оборудование, а Украина закрыла одну из двух ниток газотранспортной системы, отметил депутат.

"Уменьшение поставок газа в Европу — следствие действий европейских и украинских чиновников и компаний. Как сказал президент, мы не собираемся уходить из мировой политики, из Европы, мы всегда выполняли и выполняем все контрактные обязательства", — заключил член ГД.

Ранее польский министр Яцек Сасин сообщил, что Варшава выставит "Газпрому" счёт. По словам политика, власти уже обсудили эту тему с руководством нефтегазовой компании PGNiG.

"Мы намерены призвать "Газпром" к ответу за решение о прекращении поставок газа в Польшу", — подчеркнул чиновник, слова которого приводит Wirtualna Polska.