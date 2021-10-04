Эксперт о заморозке накопительных пенсий: "Боюсь, это "экономия на спичках“"

Финансовый аналитик Владимир Нечитайло заявил, что не понимает, чем обусловлена ещё одна заморозка накопительных пенсий.

Правительство России предложило Госдуме рассмотреть продление моратория на формирование накопительной части пенсии до конца 2024 года.

Владимир Нечитайло обращает внимание, что заморозка накопительной пенсии — это изначально временная мера, но в нашей стране она действует с 2014 года. Тогда её вводили в связи с острой фазой экономического кризиса и дефицитом Пенсионного фонда.

"Но не зря же говорят, что в нашей стране нет ничего более постоянного, чем временное. И заморозка накопительных пенсий тому пример. По мнению властей, данная мера позволит сэкономить бюджету в 2023 году 650 миллиардов рублей. Но, боюсь, это "экономия на спичках"", — так эксперт комментирует ситуацию для "Свободной прессы".

Владимир Нечитайло также высказал предположение, что средства прошлых лет уже потрачены на выплату текущих пенсий, а сейчас денег в фонде просто нет.

Финансовый аналитик считает, что решение об очередной заморозке крайне негативно воспримется гражданами:

"Многие поняли, что инструменты, которые предлагает государство по формированию собственной пенсии, могут оказаться вовсе не инструментами для обеспечения достойной жизни в старости, а пойти в доход государства. И как тут не переиначить ставшую классической фразу: "Деньги есть, но вы — держитесь"".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.