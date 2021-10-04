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Эксперт о заморозке накопительных пенсий: "Боюсь, это "экономия на спичках“"

Экономика » Финансы » Деньги

Финансовый аналитик Владимир Нечитайло заявил, что не понимает, чем обусловлена ещё одна заморозка накопительных пенсий.

Эксперт о заморозке накопительных пенсий: "Боюсь, это "экономия на спичках“"

Правительство России предложило Госдуме рассмотреть продление моратория на формирование накопительной части пенсии до конца 2024 года.

Владимир Нечитайло обращает внимание, что заморозка накопительной пенсии — это изначально временная мера, но в нашей стране она действует с 2014 года. Тогда её вводили в связи с острой фазой экономического кризиса и дефицитом Пенсионного фонда.

"Но не зря же говорят, что в нашей стране нет ничего более постоянного, чем временное. И заморозка накопительных пенсий тому пример. По мнению властей, данная мера позволит сэкономить бюджету в 2023 году 650 миллиардов рублей. Но, боюсь, это "экономия на спичках"", — так эксперт комментирует ситуацию для "Свободной прессы".

Владимир Нечитайло также высказал предположение, что средства прошлых лет уже потрачены на выплату текущих пенсий, а сейчас денег в фонде просто нет.

Финансовый аналитик считает, что решение об очередной заморозке крайне негативно воспримется гражданами:

"Многие поняли, что инструменты, которые предлагает государство по формированию собственной пенсии, могут оказаться вовсе не инструментами для обеспечения достойной жизни в старости, а пойти в доход государства. И как тут не переиначить ставшую классической фразу: "Деньги есть, но вы — держитесь"".

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Как формируется наш пенсионный портфель с 2020 года?
Автор: Петр Ермилин, Редактор: Людмила Черткова
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