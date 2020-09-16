Открытие почти половины новых торговых центров перенесли на 2021 год

Открытие около 40 процентов новых торговых центров в России перенесли на следующий год, сообщили специалисты рынка недвижимости.

"На 2020 год был заявлен рекордный за последние пять лет ввод торговых центров (около 2 миллионов квадратных метров по всей стране), часть из них уже находится в высокой степени готовности, при этом около 40% новых объектов перенесено на 2021 год. Существует вероятность корректировки даты ввода части объектов ", — говорится в сообщении консалтинговая компания Knight Frank.

По данным специалистов, с начала нынешнего года в стране открылось только восемь новых торговых центров общей площадью, пригодной для аренды, более 280 тысяч кв. метров.