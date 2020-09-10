Правительство России решило запретить привлекать посредников при переводе денег работающих соотечественников в негосударственные пенсионные фонды (НПФ).

"Любой россиянин может перевести свои накопления в негосударственный пенсионный фонд, и практически все заявления о переходе к другому страховщику оформляются через досрочный переход, несмотря на потерю денег. Такая ситуация сложилась из-за активных действий агентов, которые работают на негосударственные пенсионные фонды.

Чтобы защитить сбережения людей, в законопроекте предусмотрен прямой запрет на привлечение посредников между застрахованными и подобными фондами", — заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на обсуждении в правительстве соответствующего законопроекта.