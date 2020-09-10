Правительство России решило запретить привлекать посредников при переводе денег работающих соотечественников в негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
"Любой россиянин может перевести свои накопления в негосударственный пенсионный фонд, и практически все заявления о переходе к другому страховщику оформляются через досрочный переход, несмотря на потерю денег. Такая ситуация сложилась из-за активных действий агентов, которые работают на негосударственные пенсионные фонды.
Чтобы защитить сбережения людей, в законопроекте предусмотрен прямой запрет на привлечение посредников между застрахованными и подобными фондами", — заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на обсуждении в правительстве соответствующего законопроекта.
В новой редакции закона подача заявлений о переходе в другой НПФ человек должен сделать лично или оформить доверенность, заверенную нотариусом.
"Законопроект обязывает пенсионный фонд проверить подлинность такой доверенности через Единую информационную систему нотариата. Новое законодательство должно защитить людей от недобросовестных агентов. При этом сохраняется возможность выбора, где и у кого размещать свои пенсионные средства", — резюмировал Мишустин.
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