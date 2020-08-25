Правительство Ленинградской области обсудило проект строительства линии трамвая до Петербурга.
"Компания "Арсенал" предлагает проект строительства легкорельсового трамвая в Мурино от метро "Девяткино" через поселок Бугры, предположительно, до станции метро "Парнас". Планы застройщика обсуждали сегодня на совещании у зампреда правительства Ленобласти Михаила Москвина. Надо решить два главных вопроса — примет ли Санкт-Петербург пассажиропоток и даст ли использовать свои сети и депо", — говорится в сообщении пресс-службы правиельства Ленинградской области.
В областном правительстве пока склонны ко второму варианту маршрута — до станции метро "Проспект Просвещения". Транспортники Петербурга увидели в инициативе плюс для города.
"Вопросы коллег из администрации Ленинградской области прорабатывают специалисты. Концепция, представленная девелопером, также предусматривает увеличение жилой застройки в Буграх", — заявил представитель Дирекции транспортного строительства, которая подведомственна комитету по развитию транспортной инфраструктуры мэрии Петербурга.
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