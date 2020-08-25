Правительство Ленинградской области обсудило проект строительства линии трамвая до Петербурга.

"Компания "Арсенал" предлагает проект строительства легкорельсового трамвая в Мурино от метро "Девяткино" через поселок Бугры, предположительно, до станции метро "Парнас". Планы застройщика обсуждали сегодня на совещании у зампреда правительства Ленобласти Михаила Москвина. Надо решить два главных вопроса — примет ли Санкт-Петербург пассажиропоток и даст ли использовать свои сети и депо", — говорится в сообщении пресс-службы правиельства Ленинградской области.