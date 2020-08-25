Интернет-сервис по продаже объектов недвижимости разместил объявление о продаже частного домовладения в Москве почти за два млрд долларов.
"Самое дорогое частное домовладение загородного типа в Москве внутри МКАД находится в Серебряном бору и продается за 24 млн долларов (почти 1,8 миллиарда рублей). За эту сумму на продажу выставлен трехуровневый кирпичный особняк площадью 450 квадратных метров с 40 "сотками" земли.
В доме, укомплектованном мебелью и премиальной бытовой техникой, пять спален, пять санузлов, спа-зона. На участке с ландшафтным дизайном также расположен гостевой дом площадью 272 квадратных метра", — говорится в сообщении онлайн-сервиса по продаже недвижимости ЦИАН.
Сейчас внутри МКАД выставлены на продажу свыше 150 домовладений загородного типа. Самые дорогие объекты недвижимости располагаются в Северо-Западном округе столицы.
"На западе Москвы (без учета районов-"протуберанцев") сосредоточено 33% предложения по особнякам в границах МКАД. На долю СЗАО (без Куркина и Митина) приходится 38% экспозиции. При этом в ЦАО находятся всего несколько готовых к продаже домовладений. Каждый пятый объект загородного типа базируется в районе Крылатское, а каждый четвертый — в районе Хорошёво-Мнёвники", — отмечается в сообщении компании.
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