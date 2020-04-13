Опубликованы детали сделки ОПЕК+

Во втором полугодии 2020 года страны ОПЕК+ снизят объём добычи нефти до 7,7 миллионов баррелей в сутки. В мае-июне текущего года объём добычи будет снижен до 9,7 миллионов баррелей в сутки.

К такой договоренности пришли накануне российских лидер Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд.

К концу 2022 года объём добычи будет снижен до 5,8 миллионов баррелей в сутки.