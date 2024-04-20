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Дмитрий Медведев прокомментировал выделение 61 млрд.$ на помощь Украине

Дмитрий Медведев пожелал США погрузиться в гражданскую войну

2:12
Россия

Дмитрий Медведев — заместитель председателя Совета безопасности РФ (Владимира Путина) прокомментировал в своём telegram-канале выделение конгрессом США 61 млрд.$ Украине. 

Дмитрий Медведев пожелал США погрузиться в гражданскую войну
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

Он отметил, что выделение помощи Украине было вопросом заранее решённым и ни у кого итоги голосования сомнений не вызывали.

Само голосование он назвал "голосованием ублюдков за продолжение гражданской войны между разделёнными народами России" и максимальное увеличение жертв этой войны. 

Это было голосование радостных штатовских ублюдков:
а) за продолжение гражданской войны разделённого народа нашей ранее единой страны;
б) за максимальное увеличение числа жертв этой войны".

Медведев уверен в победе России, несмотря ни на какие финансовые вложения из США.

"Сила и Правда за нами".

В связи с этим Медведев пожелал начала гражданской войны в самих США, которая велась бы всеми имеющимися современными боевыми средствами и положила бы конец гегемонии "империи зла XXI века".

"Но с учётом состоявшегося русофобского решения не могу со всей искренностью не пожелать США как можно быстрее самим погрузиться в новую гражданскую войну....И которая приведёт наконец к бесславному распаду мерзкой империи зла ХХI века — Соединённых Штатов Америки".

В самих США всё более обостряются противоречия внутри государства, что отмечают многие эксперты. На днях выйдет даже фильм о гипотетической гражданской гражданской войне в США. По-видимому, США вновь применяют войну за океаном "чужими руками" для решения своих внутриполитических проблем. 

Владимир Путин говорил, что военные вложения являются одним из проверенных способов оживления экономики, снижения безработицы. Это правило работает применительно к любой современной экономике. 

Комментарии Дмитрия Медведева многие эксперты считают имплицитными комментариями высшего руководства РФ, которые не могут быть сообщены официальными представителями формальным путём.  

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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