Миронов заявил, что Госдума не будет рассматривать законопроект о QR-кодах

Член Совета Госдумы и глава фракции "Справедливая Россия — За Правду" Сергей Миронов заявил, что правительственный законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест, скорее всего, не будет рассматриваться нижней палатой парламента, сообщает "Интерфакс".

По мнению Сергея Миронова, рассмотрение данного законопроекта будет отложено на неопределённый срок. Он также добавил, что у него большие основания так полагать.

Ранее академик РАМН, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев сказал, что QR-коды не могут повлиять на эпидемиологическую обстановку.

Он отметил, что те, кто хотел сделать прививку, уже прошли вакцинацию против новой коронавирусной инфекции. При этом Зверев сделал довольно позитивный прогноз развития эпидемиологической ситуации на текущий год.

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