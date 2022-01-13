EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Валентина Севрюгина

Миронов заявил, что Госдума не будет рассматривать законопроект о QR-кодах

Россия

Член Совета Госдумы и глава фракции "Справедливая Россия — За Правду" Сергей Миронов заявил, что правительственный законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест, скорее всего, не будет рассматриваться нижней палатой парламента, сообщает "Интерфакс". 

Миронов заявил, что Госдума не будет рассматривать законопроект о QR-кодах

По мнению Сергея Миронова, рассмотрение данного законопроекта будет отложено на неопределённый срок. Он также добавил, что у него большие основания так полагать. 

Ранее академик РАМН, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев сказал, что QR-коды не могут повлиять на эпидемиологическую обстановку.

Он отметил, что те, кто хотел сделать прививку, уже прошли вакцинацию против новой коронавирусной инфекции. При этом Зверев сделал довольно позитивный прогноз развития эпидемиологической ситуации на текущий год.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Иосиф Дискин: QR-код – это способ отделить «чистых» от «нечистых»
Автор: Валентина Севрюгина
Темы covid-19 коронавирус сергей миронов
Новости
"Таких не напугаешь": пользователи Reddit поняли "секрет" непобедимости русских
В МИД РФ сочли продолжением деструктивной линии США проект о новых санкциях
Рябков назвал провидческими книги Пелевина и фильм "Джокер"
Академик Колесников: Зеленскому стоило предпочесть Подмосковье Доминикане
Симоньян переводит своих сотрудников на удалёнку: "Уходим обратно"
Боррель: судьба "Северного потока-2" напрямую зависит от ситуации на Украине
Вид полуобнажённого Лепса напугал поклонников
Биолог Чумаков назвал сроки окончания новой омикрон-волны коронавируса
Празднование дня рождения Ренаты Литвиновой было прекращено полицией
Эксперт назвал вбросом заявление США о содействии РФ ракетной программе КНДР
Последние материалы
В МИД РФ сочли продолжением деструктивной линии США проект о новых санкциях
Рябков назвал провидческими книги Пелевина и фильм "Джокер"
Академик Колесников: Зеленскому стоило предпочесть Подмосковье Доминикане
Симоньян переводит своих сотрудников на удалёнку: "Уходим обратно"
Боррель: судьба "Северного потока-2" напрямую зависит от ситуации на Украине
Вид полуобнажённого Лепса напугал поклонников
Биолог Чумаков назвал сроки окончания новой омикрон-волны коронавируса
Польский генерал: Россия рухнет через неделю после начала конфликта
Празднование дня рождения Ренаты Литвиновой было прекращено полицией
Эксперт назвал вбросом заявление США о содействии РФ ракетной программе КНДР
Популярное
Происшествия
Скончался Михаил Зеленский — первый ведущий "Прямого эфира"

Михаил Зеленский, первое лицо программы "Прямой эфир" на ТК "Россия 1", скончался во время отдыха в Доминикане.

Скончался Михаил Зеленский — первый ведущий "Прямого эфира"
Myśl Polska: США и НАТО готовят "дьявольский" план против России
Мир. Новости мира
Myśl Polska: США и НАТО готовят "дьявольский" план против России
Происшествия
Депутата убили в Нижегородской области: возбуждено уголовное дело
Мир. Новости мира
Аскар Умаров ответил на обвинения в русофобии: "Я за дружбу"
Ирина Гусакова "Это шутка?" Сильвио Берлускони претендует на главную должность в Италии Ирина Гусакова Ирина Шлионская Что делать, если ваш босс оказался абьюзером Ирина Шлионская Александр Артамонов "Борей-А" неприятно удивил Вашингтон Александр Артамонов
Бывший СССР
Сделает ли Кремль выводы из назначения русофоба главным идеологом Казахстана
Здоровье
Фармаколог Кондрахин назвал неожиданный "сюрприз", который готовит "омикрон"
Политолог Лепёхин: Казахстан поспешил с выводом миротворцев ОДКБ из страны
Мир. Новости мира
Политолог Лепёхин: Казахстан поспешил с выводом миротворцев ОДКБ из страны
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников