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Путин разрешил вести допросы и очные ставки по видеосвязи

Россия

Президент России Владимир Путин подписал закон, который утверждает право следователей проводить допрос, очную ставку и опознание свидетелей преступлений, потерпевших и экспертов по видеосвязи, сообщает РИА Новости.

Путин разрешил вести допросы и очные ставки по видеосвязи

При этом судебные повестки могут доставляться в электронном виде с помощью госуслуг и системы электронного документооборота. Однако это не исключает подачу документов на бумажном носителе. Также не запрещается и личное присутствие на судебных заседаниях.

Уточняется, что видеосвязь не допускается, если имеется риск разглашения государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны или данных о лице, в отношении которого приняты меры безопасности.

Ранее Путин подписал ещё один новый закон. Согласно подписанному документу, теперь в России под запретом — промышленный и прибрежный вылов китов, дельфинов и морских свиней.

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Автор: Валентина Севрюгина
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