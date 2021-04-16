Жители Петербурга смогут пройти вакцинацию от коронавируса на дому, сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
Такой возможностью можно будет воспользоваться с начала следующей недели.
В первую очередь на дому будут прививать людей с ограниченными возможностями.
Вакцинация от COVID-19 противопоказан людям, страдающим аллергией и детям до 18 лет.
Все остальные категории граждан при желании могут получить вакцину.
В настоящее время процесс вакцинации в Петербурге идёт довольно медленно. Каждый день первую дозу вакцины получают до 8 тыс. человек.
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