Петербуржцев будут прививать от COVID-19 на дому

Жители Петербурга смогут пройти вакцинацию от коронавируса на дому, сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Такой возможностью можно будет воспользоваться с начала следующей недели.

В первую очередь на дому будут прививать людей с ограниченными возможностями.

Кому нельзя делать прививку?

Вакцинация от COVID-19 противопоказан людям, страдающим аллергией и детям до 18 лет.

Все остальные категории граждан при желании могут получить вакцину.

В настоящее время процесс вакцинации в Петербурге идёт довольно медленно. Каждый день первую дозу вакцины получают до 8 тыс. человек.

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