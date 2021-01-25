Бывшего мэра Туапсе Владимира Зверева признали виновным в служебном подлоге, превышении полномочий и мошенничестве. Экс-чиновника приговорили к пяти годам лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба Краснодарского краевого суда.

"Суд приговорил: Зверева В. К. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество — ред.), ч. 2 ст. 286 УК РФ, ч. 1 ст. 292 УК РФ и по совокупности совершенных преступлений назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — сказано в сообщении.