Меньше всего новых больных коронавирусной инфекцией в сутки за последнее время было зафиксировано в Карачаево-Черкессии, Подмосковье и Кабардино-Балкарии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Карачаево-Черкесская Республика, Московская область, Кабардино-Балкарская Республика — 0,2%, 2. Москва, Брянская область, Смоленская область, Забайкальский край — 0,3%", — передали в ведомстве.
Эксперты не исключают полного разрыва отношений России и Белоруссии, а эскалация конфликта повышает риск развития ситуации по украинскому сценарию.