Названы регионы с самым низким приростом заражённых коронавирусом

Меньше всего новых больных коронавирусной инфекцией в сутки за последнее время было зафиксировано в Карачаево-Черкессии, Подмосковье и Кабардино-Балкарии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.