Комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников рассказал о том, что на территории крепости обнаружили авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны.
Бомбу нашли во время проведения строительных работ. Специалисты проводили работы по укреплению грунта. По словам Хлебникова, бомбу обнаружили в месте, где в царские времена располагался погреб и там хранили продукты.
Находку обезвредили и вывезли для ликвидации. Несмотря на то, что Кремль во времена Великой Отечественной войны тщательно маскировали, он нередко подвергался бомбардировкам.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как в Канаде нашли атомную бомбу, которую потеряли много лет назад. Примечательно, что бомбу потеряли еще в начале 50-х годов.
Читайте также:
В Германии нашли часть ядерной бомбы нацистов
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Когда капитан Колесников писал: "Шансов, похоже, нет, будем надеяться, что хоть кто-нибудь прочитает", - подлодку "Курск" уже похоронили. Разбираемся, кто виноват.
Это говорит о том, что в современной России широко распространено недовольство по поводу текущего состояния дел в стране, пишут авторы материала.
Губернаторы перестают воспринимать прямые указания президента, и даже идут на обман, как, в частности, губернатор Красноярского края Александр Усс