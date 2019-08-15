На территории Кремля нашли авиационную бомбу времен ВОВ

Комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников рассказал о том, что на территории крепости обнаружили авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны.

Бомбу нашли во время проведения строительных работ. Специалисты проводили работы по укреплению грунта. По словам Хлебникова, бомбу обнаружили в месте, где в царские времена располагался погреб и там хранили продукты.

Находку обезвредили и вывезли для ликвидации. Несмотря на то, что Кремль во времена Великой Отечественной войны тщательно маскировали, он нередко подвергался бомбардировкам.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как в Канаде нашли атомную бомбу, которую потеряли много лет назад. Примечательно, что бомбу потеряли еще в начале 50-х годов.

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