Министерство культуры и спорта Греции сообщило, что спектакли в античных театрах перенесли на неопределённое время, чтобы защитить людей и площадки от лесных пожаров.
Власти отметили:
"Выступления откладываются из-за законодательного акта, который запрещает передвижение, проезд или пребывание в лесах, национальных парках, природных территориях и рощах по всей стране, чтобы избежать пожаров, и который действует до понедельника, 9 августа".
Зрители не смогут попасть на спектакли "Ахилл", "Шесть", "Спанос", "Кронос и Зевс: Битва без конца". Новые даты можно будет узнать позже.
Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что зной сделал из страны порох. За три дня стихия превратила в пепел шесть тысяч гектаров. Древний город Олимпия эвакуировали. Греция переживает экологический кризис, который может усилиться из-за ветра и температуры.
Европейские государства помогают Греции в борьбе со стихией:
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