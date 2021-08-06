Стихия против искусства: из-за пожаров в Греции отменяют спектакли

Министерство культуры и спорта Греции сообщило, что спектакли в античных театрах перенесли на неопределённое время, чтобы защитить людей и площадки от лесных пожаров.

Власти отметили:

"Выступления откладываются из-за законодательного акта, который запрещает передвижение, проезд или пребывание в лесах, национальных парках, природных территориях и рощах по всей стране, чтобы избежать пожаров, и который действует до понедельника, 9 августа".

Зрители не смогут попасть на спектакли "Ахилл", "Шесть", "Спанос", "Кронос и Зевс: Битва без конца". Новые даты можно будет узнать позже.

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что зной сделал из страны порох. За три дня стихия превратила в пепел шесть тысяч гектаров. Древний город Олимпия эвакуировали. Греция переживает экологический кризис, который может усилиться из-за ветра и температуры.

Европейские государства помогают Греции в борьбе со стихией:

Кипр отправил 40 пожарных и два самолёта;

Франция — 83 пожарных и два самолёта;

Швеция — два самолёта;

Румыния направила 112 пожарных на 23 машинах;

Швейцария — три вертолёта.

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