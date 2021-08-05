Турция в огне: кому выгодны бушующие пожары

Небывалые пожары уже неделю бушуют в Турции. Там много наших туристов. И картинка, которая оттуда идет, ужасает.
Вчера мощный лесной пожар, бушующий в южной провинции Турции Мугла, перекинулся на территорию местной электростанции, в результате чего пришлось эвакуировать персонал угольного завода, а местное электроснабжение было отключено.
Вообще в этой стране пожары не редкость, но теперь они особенно масштабные. Возникает закономерный вопрос: откуда столько огня?
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу косвенно обвинил в поджогах некую группировку "Дети огня" — одно из ответвлений Рабочей партии Курдистана. В последние годы они создают трудности властям, саботируют мирную жизнь и, по словам министра, "занимаются, в частности, поджогами". К слову, сама организация взяла на себя ответственность за 30 возгораний.
Неужели на самом деле турецкие пожары лета — 2021 — дело рукотворное?
Эта тема стала предметом разговора в эфире программы "Точка зрения", гостем которой стал директор Института политических исследований, генеральный секретарь Российско-Турецкого форума общественности Сергей Марков.
— Пожары в Турции на самом деле чудовищные. Они приняли характер стихийного бедствия. Но турецкое государство сейчас подтверждает свою эффективность:
Можно сказать, что действия турецких властей эффективны и их стоит поставить в пример многим другим государствам.
Важный факт: Россия оказывает очень большую помощь Турции.
С самого начала, как начались пожары, Москва послала туда группировку Бе-200 — великолепных самолетов-амфибий. Они очень эффективны. Несмотря на то, что у нас в Сибири тоже пожары и лес всегда горит летом, тем не менее в этих условиях, несмотря на критику даже внутри страны, президент Владимир Путин нашел в себе силы оторвать их от России и послать на помощь дружеской республике.
— Вы, кстати, считаете это нормальным? Посылать помощь Турции, когда полыхает Якутия? Как бы вы ответили на такую критику президента?
— Я бы сказал:
нужно соседям помогать, даже если у тебя проблемы. Всегда надо помогать.
Отдавать только то, что тебе не нужно, — это аморальная позиция.
И судя по звонку Эрдогана, когда он горячо Путина благодарил, и по турецкой прессе, которая вся рукоплещет России за ее помощь — российская помощь действительно нужна, она спасает Турцию.
Что же касается масштабов пожаров, то главная причина — жара. Там более 40 градусов. А ночью — 37. Там сухое всё. Вот и горит.
Еще одна причина, конечно, разгильдяйство.
То есть за административные ошибки расплачиваемся мы все.
Я думаю, что поджоги есть. И у них два источника.
Не надо забывать, что риелторы во многих странах — и в России, и в Турции, и в Греции — часто бывают связаны с полукриминальными группировками, они продавливают коррупционным образом решения. У нас это та же точечная застройка — огромные дома возводятся прямо там, где инфраструктура для них не подготовлена.
И неоднократно во многих других странах — и власти Греции, и Италии об этом заявляли — криминальные группировки, связанные с застройщиками, поджигают лес, чтобы было легче потом получить разрешение на строительство домов в этом районе.
Я думаю, что в поджогах участвуют радикальные группировки. И не только с курдами связанные. В Турции много кто считает Эрдогана врагом и хочет продемонстрировать всем неэффективность турецких властей под его руководством. То есть мишень — он.
Власти пытаются сейчас всячески найти, кто запускает эти поджоги, проводят очень большое расследование, но четких и ясных результатов, которым могли бы поверить все внешние незаинтересованные наблюдатели, пока нет.
Евросоюз - сосед, который должен помогать вроде бы Турции, но в ЕС в последние годы очень сильно не любят Эрдогана. Условно говоря, во многих редакциях европейских газет и общественных центрах, вообще-то, улыбаются ехидно, дескать: "ну как тебе, Эрдоган, не справляешься, и это очень хорошо".
Вредить они, конечно, не будут, но и помогать не поспешат.
Один Азербайджан помогает Турции больше, чем все богатейшие страны Евросоюза вместе взятые.
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