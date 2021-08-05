Турция в огне: кому выгодны бушующие пожары

Небывалые пожары уже неделю бушуют в Турции. Там много наших туристов. И картинка, которая оттуда идет, ужасает.

Вчера мощный лесной пожар, бушующий в южной провинции Турции Мугла, перекинулся на территорию местной электростанции, в результате чего пришлось эвакуировать персонал угольного завода, а местное электроснабжение было отключено.

Вообще в этой стране пожары не редкость, но теперь они особенно масштабные. Возникает закономерный вопрос: откуда столько огня?

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу косвенно обвинил в поджогах некую группировку "Дети огня" — одно из ответвлений Рабочей партии Курдистана. В последние годы они создают трудности властям, саботируют мирную жизнь и, по словам министра, "занимаются, в частности, поджогами". К слову, сама организация взяла на себя ответственность за 30 возгораний.

Неужели на самом деле турецкие пожары лета — 2021 — дело рукотворное?

Эта тема стала предметом разговора в эфире программы "Точка зрения", гостем которой стал директор Института политических исследований, генеральный секретарь Российско-Турецкого форума общественности Сергей Марков.

— Пожары в Турции на самом деле чудовищные. Они приняли характер стихийного бедствия. Но турецкое государство сейчас подтверждает свою эффективность:

многие из пожаров — счет идет на сотни — локализованы, потушены, люди спасены. Погибли только (как бы кощунственно это ни прозвучало) шестеро.

Можно сказать, что действия турецких властей эффективны и их стоит поставить в пример многим другим государствам.

Россия поспешила на помощь

Важный факт: Россия оказывает очень большую помощь Турции.

С самого начала, как начались пожары, Москва послала туда группировку Бе-200 — великолепных самолетов-амфибий. Они очень эффективны. Несмотря на то, что у нас в Сибири тоже пожары и лес всегда горит летом, тем не менее в этих условиях, несмотря на критику даже внутри страны, президент Владимир Путин нашел в себе силы оторвать их от России и послать на помощь дружеской республике.

— Вы, кстати, считаете это нормальным? Посылать помощь Турции, когда полыхает Якутия? Как бы вы ответили на такую критику президента?

— Я бы сказал:

нужно соседям помогать, даже если у тебя проблемы. Всегда надо помогать.

Отдавать только то, что тебе не нужно, — это аморальная позиция.

И судя по звонку Эрдогана, когда он горячо Путина благодарил, и по турецкой прессе, которая вся рукоплещет России за ее помощь — российская помощь действительно нужна, она спасает Турцию.

Почему всё заполыхало?

Что же касается масштабов пожаров, то главная причина — жара. Там более 40 градусов. А ночью — 37. Там сухое всё. Вот и горит.

Еще одна причина, конечно, разгильдяйство.

У нас лесные пожары во многом из-за того, что был неправильно принят Лесной кодекс в свое время, который значительно снизил финансирование и контроль лесной службы. У них же не стало денег даже на просеки в лесах. И от этого пошло огромное количество пожаров. Потери оказались у нас в десятки, сотни раз выше, чем затраты на службу лесничества.

В Турции, я думаю, то же самое, такие же оптимизаторы тоже норовят что-то сэкономить на контроле.

То есть за административные ошибки расплачиваемся мы все.

Что касается поджогов

Я думаю, что поджоги есть. И у них два источника.

Первый — это риелторы.

Не надо забывать, что риелторы во многих странах — и в России, и в Турции, и в Греции — часто бывают связаны с полукриминальными группировками, они продавливают коррупционным образом решения. У нас это та же точечная застройка — огромные дома возводятся прямо там, где инфраструктура для них не подготовлена.

И неоднократно во многих других странах — и власти Греции, и Италии об этом заявляли — криминальные группировки, связанные с застройщиками, поджигают лес, чтобы было легче потом получить разрешение на строительство домов в этом районе.

Второй источник — политическая сфера. Политические причины тоже есть.

Я думаю, что в поджогах участвуют радикальные группировки. И не только с курдами связанные. В Турции много кто считает Эрдогана врагом и хочет продемонстрировать всем неэффективность турецких властей под его руководством. То есть мишень — он.

Власти пытаются сейчас всячески найти, кто запускает эти поджоги, проводят очень большое расследование, но четких и ясных результатов, которым могли бы поверить все внешние незаинтересованные наблюдатели, пока нет.

Что касается Евросоюза

Евросоюз - сосед, который должен помогать вроде бы Турции, но в ЕС в последние годы очень сильно не любят Эрдогана. Условно говоря, во многих редакциях европейских газет и общественных центрах, вообще-то, улыбаются ехидно, дескать: "ну как тебе, Эрдоган, не справляешься, и это очень хорошо".

Вредить они, конечно, не будут, но и помогать не поспешат.

Один Азербайджан помогает Турции больше, чем все богатейшие страны Евросоюза вместе взятые.