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Премьер Греции: вся страна сегодня - порох

Мир

Греция переживает "беспрецедентный экологический кризис" из-за многочисленных крупных лесных пожаров, которые бушуют в разных регионах.

Премьер Греции: вся страна сегодня - порох

С таким заявлением выступил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

Глава греческого правительства посетил древний город Олимпия, который пришлось эвакуировать из-за прорыва пламени. Мицотакис поблагодарил всех людей, которые объединили усилия, чтобы попытаться сдержать огонь и смягчить его воздействие.

Позже в послании, адресованном нации, премьер-министр отметил, что ситуация "чрезвычайно сложная" и что в эту пятницу она может ухудшиться из-за усиления ветра и температуры.

"Мы имеем дело с беспрецедентными условиями, так как многие дни сильной жары превратили всю страну в порох", — сказал он.

"Будет хуже"

"В греческих регионах Аттика, Эвия и Илия, где было объявлено красное предупреждение, приоритетом правительства является защита человеческих жизней, — подчеркнул Мицотакис. — К сожалению, в данных обстоятельствах достичь всех этих целей одновременно невозможно".

За период с 1 по 4 августа огонь уничтожил в стране 6000 гектаров площади, что составляет 50% площади, опустошенной лесными пожарами за весь прошлый год (10 400 гектаров).

Напомним, что аномальная жара, обрушившаяся на Юго-Восточную Европу, вызвала крупные лесные пожары не только в Греции, но и в Турции, и Албании.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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