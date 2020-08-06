В суде просмотрели видеозаписи с актером, на которых он утвердительно ответил на некоторые вопросы.
В Пресненском суде Москвы проходит заседание по делу с участием известного актера.
Как передает корреспондент агентства РИА Новости, Михаил Ефремов ответил "да" на вопрос был ли он пьяным в момент совершения аварии. На видео актер сначала не узнал себя, но в записи есть разговор с инспектором ДПС, где Ефремов признается, что это он был за рулем автомобиля в момент совершения ДТП.
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