Ефремов признался, что выпивал перед аварией

В суде просмотрели видеозаписи с актером, на которых он утвердительно ответил на некоторые вопросы.

В Пресненском суде Москвы проходит заседание по делу с участием известного актера.

Как передает корреспондент агентства РИА Новости, Михаил Ефремов ответил "да" на вопрос был ли он пьяным в момент совершения аварии. На видео актер сначала не узнал себя, но в записи есть разговор с инспектором ДПС, где Ефремов признается, что это он был за рулем автомобиля в момент совершения ДТП.