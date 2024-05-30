Привычки, которые делают ваши волосы ломкими: что изменить в режиме ухода

Какие привычки приводят к ломкости волос

2:11 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Для ухода за волосами мы часто используем качественные шампуни, питательные маски и увлажняющие спреи. Регулярные стрижки стали привычкой, а любовь к натуральному цвету волос кажется естественной. Однако ломкость волос остается проблемой. Блогеры предлагают различные маски и косметические средства, обещая роскошные волосы, но истинная причина ломкости кроется в привычках.

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Недостаток жиров в организме. Многие женщины ограничивают потребление жиров, чтобы избежать лишнего веса, но это приводит к потере блеска и упругости волос, проблемам с эластичностью кожи и нерегулярным менструациям. Полезные жиры из орехов, семян, растительных масел и авокадо следует потреблять в количестве 80-100 граммов в день.

Мытье головы перед сном. Мытье головы перед сном травмирует волосы. После мытья чешуйки волос раскрываются, делая волосы мягкими и уязвимыми. Трение о подушку и друг о друга вызывает их расслаивание. Лучше мыть голову утром и давать волосам высохнуть естественно или сушить на средней или низкой температуре.

Вытирание полотенцем. Правильный способ — слегка сжимать волосы, чтобы удалить лишнюю воду, и оборачивать их в полотенце на 10-15 минут. Скручивание волос в жгут и интенсивное трение полотенцем могут привести к их ломкости. Влажные волосы требуют осторожного обращения.

Использование масел. Масляные маски создают блестящую оболочку на волосах и стимулируют их рост, но не следует делать их чаще двух раз в месяц. Жировые молекулы притягивают молекулы воды, что может вызвать испарение влаги из волос. Маски с маслами нужно сочетать с увлажняющими масками. Будьте осторожны с косметикой, содержащей масла, особенно в экспресс-кондиционерах для влажных волос. При сушке феном волосы могут буквально "гореть" под воздействием температуры.