Тайны красоты: почему мы теряем брови и как им помочь

Неожиданные факторы, в результате которых происходит потеря бровей

1:51 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Желание иметь красивые и пышные брови естественно для многих женщин, однако иногда возникают проблемы, на которые можно не обратить внимания. Брови могут тонеть и редеть из-за различных причин, о которых вы, возможно, не задумывались. Мы обсудили этот вопрос с трихологом Полиной Волковицкой, и она поделилась с нами возможными причинами ухудшения состояния бровей.

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Одной из наиболее распространенных причин является процесс старения. С возрастом организм теряет много полезных веществ, что может отразиться на состоянии бровей. Они начинают редеть и терять свою толщину. Однако момент начала этого процесса зависит от генетики каждого человека. Полина рекомендует уделять внимание качественному уходу за бровями в любом возрасте, включая правильное питание и увлажнение кожи лица.

Также кожные заболевания могут стать причиной проблем с бровями. Экзема и псориаз могут вызывать зуд и раздражение кожи, что может привести к ее повреждению, включая область бровей. При наличии серьезных проблем с кожей важно обращаться к дерматологу для профессионального лечения.

Постоянное обращение за коррекцией бровей также может оказаться негативным фактором. Частая коррекция может повредить волосяные фолликулы и привести к их истончению.

Кроме того, стресс может оказать серьезное воздействие на состояние бровей. Даже одиночное сильное переживание может стать катализатором для выпадения волос, включая брови.

Важно помнить, что ухаживать за бровями следует с умом, избегая излишних воздействий и стрессовых ситуаций, а в случае серьезных проблем следует обратиться за помощью к специалистам.