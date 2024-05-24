Уход за кожей в домашних условиях: рецепты гель-бальзамов от прыщей и раздражений

Натуральные гели для борьбы с несовершенствами: рецепты для здоровой кожи

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В мире красоты и ухода за кожей мы всегда стремимся найти оптимальные решения, особенно когда речь идет о чувствительной, жирной или комбинированной коже. Гель-бальзамы, созданные на основе натуральных ингредиентов, становятся настоящим спасением в борьбе с прыщами и раздражением. Давайте рассмотрим несколько рецептов от femina.in, которые помогут упокоить кожу и вернуть ей здоровый вид.

Фото: unsplash.com by Remy_Loz axellvak is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Гель-бальзам "Роза" для чувствительной кожи

Этот бальзам идеален для чувствительной кожи, особенно если у вас нет аллергии на розы или алоэ. Он не только борется с прыщами и увлажняет, но и успокаивает солнечные ожоги.

Ингредиенты:

1 стакан лепестков роз

1 чашка геля алоэ вера

Стеклянная тара

Метод:

Смешайте лепестки роз и гель алоэ вера до получения густой массы. Процедите смесь через сито. Храните в холодильнике в стеклянной таре. Наносите на чистую кожу по необходимости.

Гель-бальзам для жирной кожи с чайным деревом

Для жирной кожи идеально подойдет гель на основе алоэ вера с добавлением масла чайного дерева, которое обладает антисептическими свойствами.

Понадобится:

20 капель эфирного масла чайного дерева

1 чашка геля алоэ вера

Стеклянная тара

Шаги приготовления:

Смешайте гель алоэ вера и эфирное масло чайного дерева. Храните в холодильнике в стеклянной таре. Наносите на лицо и шею на ночь, затем смойте водой утром.

Гель-бальзам с ромашкой для комбинированной кожи

Для комбинированной кожи, которая может быть сухой или жирной в зависимости от погоды, подходит гель на основе алоэ вера с ромашкой, который увлажняет и предотвращает появление прыщей.

Ингредиенты:

2 пакетика ромашкового чая

1 чашка геля алоэ вера

Стеклянная тара

Метод:

Заварите ромашковый чай в кружке и дайте ему остыть. Смешайте гель алоэ вера с чаем. Храните в холодильнике в стеклянной таре. Наносите на кожу на ночь.

Попробуйте приготовить эти бальзамы дома, чтобы ваша кожа всегда оставалась здоровой, ухоженной и красивой.

Гель Алоэ Вера с лепестками розы. Успокаивающее и противовоспалительное средство для всех типов кожи