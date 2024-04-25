Заглянем внутрь: витамины для сияющей кожи

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Какие питательные элементы требуются для придания коже сияющего вида

2:17
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Здоровое питание давно стало неотъемлемой частью нашей жизни, однако помимо разнообразного и богатого витаминами и микроэлементами питания, необходимо учитывать, что не все питательные вещества одинаково хорошо усваиваются организмом. В связи с этим специалисты настоятельно рекомендуют принимать различные витаминные комплексы и БАДы, даже если ваше питание считается сбалансированным.

Какие питательные элементы требуются для придания коже сияющего вида
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В косметологии и дерматологии существует концепция "квартета здоровья", в который входят следующие витамины и микроэлементы:

  • Омега-3: способствует восстановлению баланса кожного сала, имеет противовоспалительное действие и укрепляет сосуды.
    Витамин D: обладает антиоксидантными свойствами и укрепляет сосуды.
  • Альфа-липоевая кислота: мощный антиоксидант, эффективно предотвращает свободно-радикальные реакции и успешно применяется в лечении акне.
  • Гормональный баланс: контроль уровня женских и мужских гормонов необходим для поддержания здоровья кожи.

Гормональный баланс напрямую влияет на состояние кожи, поэтому важно периодически проверять уровень гормонов у специалистов, таких как гинекологи-эндокринологи и андрологи.

Кроме того, следует помнить о других витаминах, влияющих на здоровье кожи:

  • Витамин А (ретинол): способствует регенерации клеток, улучшает эластичность кожи и эффективно применяется при лечении угревой болезни.
  • Витамины группы В: защищают кожу от различных проблем, таких как дерматит, шелушение и воспаление.
  • Витамин С: мощный антиоксидант, необходим для синтеза коллагена.
  • Витамин Е: поддерживает молодость кожи и ее эластичность.
  • Витамин F (линолевая кислота): защищает кожу от воспалительных процессов.
  • Витамин К: предотвращает появление купероза.
  • Витамин РР (никотиновая кислота, ниацин): улучшает цвет лица и состояние кожи благодаря стимуляции клеточного дыхания.

Витаминные комплексы, БАДы и правильный уход за кожей помогут поддерживать здоровье и красоту вашей кожи.

8 супер продуктов для кожи (Срочно включите в рацион)
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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