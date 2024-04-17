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Искушение волос: три оттенка, которые заводят мужчин

Три способа окрашивания, которые заводят вашего мужчину

1:29
Моя семья » Красота и стиль

Не секрет, что большинство мужчин просто обожают женские волосы, и это подтверждают сами представители сильного пола. Они предпочитают длинные волосы натуральных оттенков, особенно если они здоровы и мягкие на ощупь. Если вы решились на окрашивание, стоит выбрать оттенок, который не только близок вам, но и привлечет внимание мужчин. Мы знаем, какие оттенки помогут вам достичь этого эффекта.

Три способа окрашивания, которые заводят вашего мужчину
Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke is licensed under public domain

Блондинистый балаяж — это трендовая техника окрашивания, которая до сих пор популярна. Ее преимущество в том, что эффект выглядит максимально натурально, и мужчина даже не догадается о том, что вы окрашены, если вы сами ему не скажете. Вы можете выбирать любые оттенки, подходящие вашему цветотипу, но по отзывам стилистов, блондинистый балаяж вызывает максимальный интерес со стороны мужчин.

Морозный блонд — это оттенок, который подходит лишь смелым девушкам, готовым к серьезным усилиям для поддержания такого сложного цвета. Тотальный блонд в холодном оттенке привлекает внимание и делает образ ярким. Однако, такой цвет выглядит стильно лишь на волосах длиной до плеч.

Карамельные оттенки — отличный выбор для шатенок или тех, кто не готов к радикальным переменам. Они привлекают внимание мужчин и хорошо смотрятся на длинных волосах, особенно у девушек с оливковой кожей.

Окрашивания волос без вреда ЭМУЛЬГАЦИЯ | Ева Лорман
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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