Умное питание: как наслаждаться мучными изделиями, не теряя стройности

Современные подходы в диетологии настаивают на отказе от категоричных запретов на пищу и делении продуктов на "хорошие" и "плохие". Такой подход может привести к нарушениям пищевого поведения, набору веса и срывам. Однако это не означает, что нельзя наслаждаться продуктами из муки и при этом сохранять стройную фигуру. Важно лишь знать, как это делать правильно.

Фото: flickr.com by Consell Comarcal del Baix Empordà is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic