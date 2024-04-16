Умное питание: как наслаждаться мучными изделиями, не теряя стройности

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Как наслаждаться продуктами из муки, не набирая лишний вес: советы от диетологов

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Современные подходы в диетологии настаивают на отказе от категоричных запретов на пищу и делении продуктов на "хорошие" и "плохие". Такой подход может привести к нарушениям пищевого поведения, набору веса и срывам. Однако это не означает, что нельзя наслаждаться продуктами из муки и при этом сохранять стройную фигуру. Важно лишь знать, как это делать правильно.

Как наслаждаться продуктами из муки, не набирая лишний вес: советы от диетологов
Фото: flickr.com by Consell Comarcal del Baix Empordà is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Один из способов контролировать вес — это снижение гликемического индекса продуктов. Это означает выбор менее калорийных и медленно усваиваемых углеводов, что помогает чувствовать себя дольше сытым. При выборе хлеба и булочек стоит отдавать предпочтение цельнозерновым вариантам с добавлением семян и орехов.

Важно также не забывать о физической активности после употребления пищи, особенно если она была калорийной. Прогулка или небольшая физическая активность помогут снизить вред для фигуры.

Хотя подсчет калорий может быть эффективным способом контроля за весом, не следует превращать его в навязчивую привычку. Однако, имея представление о калорийности продуктов, можно более осознанно подходить к своему рациону.

Состав продуктов также играет важную роль. Хлеб и выпечка не должны содержать излишних добавок и сахара, что может спровоцировать чувство голода. Полезные жиры и углеводы, содержащиеся в хлебе, могут быть полезны для организма.

Применение пряностей и специй также может помочь контролировать желание съесть что-то сладкое или мучное. Использование имбиря, корицы, куркумы и других специй помогает снизить аппетит и уменьшить потребление сладостей.

Исключите ЭТИ 7 продуктов из рациона и начнете ХУДЕТЬ! (даже арбуз нельзя?)
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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