Рекомендации от известных личностей: шесть нестандартных методов для успешного восстановления организма

Известные личности иногда скрывают правду, утверждая, что для восстановления сил им нужен только здоровый сон и полноценный отдых. Однако каждая из них знает хотя бы одно место на земле, где они могут восстановить свою энергию. Давайте рассмотрим наиболее популярные места и эффективные методы "перезагрузки", которые подойдут каждому.
Известные личности, такие как Карли Клосс и Лиза Элдридж, регулярно посещают австрийский центр VivaMayr. Расположенный недалеко от соляной шахты, этот центр предлагает лечебные процедуры на основе природных солей, такие как массаж и ванны с растительными экстрактами. Вместо кофе вам предложат стакан соленой воды, который наполняет организм магнием и калием. Также специалисты рекомендуют продолжительное жевание пищи для улучшения пищеварения.
В клиниках The Ashram в США и Испании, любимых местах Гвинет Пэлтроу и Опры Уинфри, предлагается вегетарианская диета на 1000 калорий в день, прогулки на 25 км и занятия йогой дважды в день, что может привести к потере 2-4 кг в неделю.
В испанской клинике Sha Wellness, на побережье Коста-Бланка, рекомендуют правильное дыхание для восстановления. Одна из философий курорта заключается в том, что правильное дыхание является ключом к восстановлению. Во время стресса специалисты советуют делать глубокий вдох и медленный выдох.
Постояльцы Sha Wellness начинают свой день с стакана воды с лимоном, который улучшает метаболизм, выводит токсины и укрепляет иммунитет.
The Body Camp на Ибице предлагает идею диджитал-детокса, призывая забыть о телефоне во время еды и насладиться беседой.
Инфракрасная сауна, доступная во многих ретритах, также способствует восстановлению организма.
Откройте для себя три забытых участка тела, требующих особого внимания во время принятия душа. Узнайте, почему важно ухаживать за ними, чтобы поддерживать здоровье и комфорт вашей кожи.