Рекомендации от известных личностей: шесть нестандартных методов для успешного восстановления организма

Советуют звезды: шесть необычных способов эффективно восстановить организм

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Известные личности иногда скрывают правду, утверждая, что для восстановления сил им нужен только здоровый сон и полноценный отдых. Однако каждая из них знает хотя бы одно место на земле, где они могут восстановить свою энергию. Давайте рассмотрим наиболее популярные места и эффективные методы "перезагрузки", которые подойдут каждому.

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Насыщение минералами:

Известные личности, такие как Карли Клосс и Лиза Элдридж, регулярно посещают австрийский центр VivaMayr. Расположенный недалеко от соляной шахты, этот центр предлагает лечебные процедуры на основе природных солей, такие как массаж и ванны с растительными экстрактами. Вместо кофе вам предложат стакан соленой воды, который наполняет организм магнием и калием. Также специалисты рекомендуют продолжительное жевание пищи для улучшения пищеварения.

Диета на 1000 калорий в день:

В клиниках The Ashram в США и Испании, любимых местах Гвинет Пэлтроу и Опры Уинфри, предлагается вегетарианская диета на 1000 калорий в день, прогулки на 25 км и занятия йогой дважды в день, что может привести к потере 2-4 кг в неделю.

Правильное дыхание:

В испанской клинике Sha Wellness, на побережье Коста-Бланка, рекомендуют правильное дыхание для восстановления. Одна из философий курорта заключается в том, что правильное дыхание является ключом к восстановлению. Во время стресса специалисты советуют делать глубокий вдох и медленный выдох.

Вода с лимоном:

Постояльцы Sha Wellness начинают свой день с стакана воды с лимоном, который улучшает метаболизм, выводит токсины и укрепляет иммунитет.

Диджитал-детокс:

The Body Camp на Ибице предлагает идею диджитал-детокса, призывая забыть о телефоне во время еды и насладиться беседой.

Инфракрасная сауна:

Инфракрасная сауна, доступная во многих ретритах, также способствует восстановлению организма.

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